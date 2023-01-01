Перша універсальна платформа в спортивній індустрії. Керуйте всім життєвим циклом подій на єдиній платформі для турнірів, ліг, клубів, презентацій, пробних змагань і таборів, поєднуючи багатофункціональну платформу для керування подіями, яка підключається до готелів із спеціальною підтримкою реальних людей.

Вебсайт: eventconnect.io

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