WebCatalog
EventConnect

EventConnect

eventconnect.io

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «EventConnect» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Перша універсальна платформа в спортивній індустрії. Керуйте всім життєвим циклом подій на єдиній платформі для турнірів, ліг, клубів, презентацій, пробних змагань і таборів, поєднуючи багатофункціональну платформу для керування подіями, яка підключається до готелів із спеціальною підтримкою реальних людей.

Вебсайт: eventconnect.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «EventConnect». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

InvestNext

InvestNext

investnext.com

TeamSnap

TeamSnap

teamsnap.com

Papaya

Papaya

papayaglobal.com

Brushfire

Brushfire

brushfire.com

Linesbox

Linesbox

linesbox.com

Sorted Applications

Sorted Applications

sortedservices.com

Hopin Events

Hopin Events

hopin.com

Occupier

Occupier

occupier.com

Gatekeeper

Gatekeeper

gatekeeperhq.com

Evisort

Evisort

evisort.com

Sorted Agent

Sorted Agent

sortedservices.com

Sorted Trade

Sorted Trade

sortedservices.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності