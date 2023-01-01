Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sorted Applications» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Увійдіть, щоб керувати заявками на оренду. Ваша підключена подорож починається з Sorted. Єдина цифрова платформа, яка оптимізує весь життєвий цикл оренди в одній простій платформі.

Вебсайт: sortedservices.com

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