CloudOffix — це всеосяжна комплексна платформа CRM і взаємодії з клієнтами, яка об’єднує всі ваші команди навколо ваших клієнтів. За допомогою CloudOffix ви можете легко керувати продажами, маркетингом, проектами, обслуговуванням клієнтів, електронною комерцією, виставленням рахунків і навіть відділом кадрів у єдиному, нативно інтегрованому, настроюваному та спільному середовищі. Наша платформа спрощує та оптимізує вашу щоденну роботу, усуваючи необхідність постійно перемикатися між кількома інструментами або інтегрувати декілька програм. Це означає, що ваші клієнти отримають більш плавний, чудовий цифровий досвід. З CloudOffix уся ваша команда може працювати разом і зосередитися на забезпеченні найкращого досвіду для клієнтів.

Вебсайт: cloudoffix.com

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