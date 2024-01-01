Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CampDoc» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

CampDoc — це онлайн-система управління таборами, яка містить електронні медичні записи. Безпроблемна реєстрація, збір форм, відстеження ліків тощо. Безпечний, простий у використанні та підходить для молодіжних організацій будь-якого розміру, оскільки він налаштований відповідно до унікальних потреб персоналу та батьків. Подаруйте персоналу, батькам та учасникам виняткові враження від табору!

Вебсайт: campdoc.com

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