Управління взаємовідносинами з клієнтами для амбітних компаній, що надають послуги на місцях. Розвивайте свій бізнес із обслуговування на місцях за допомогою простих, але потужних рішень CRM, розроблених для покращення взаємодії з клієнтами, оптимізації робочих процесів і стимулювання зростання.

Вебсайт: payaca.com

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