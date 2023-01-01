Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DriveCentric» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Найкраща CRM, залученість та штучний інтелект рішення для автомобільної промисловості Зробіть революцію у своєму дилерському центрі за допомогою провідної системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) – першої, яка створила штучний інтелект. (На базі ChatGPT-4) і інструменти залучення на одній платформі.

Вебсайт: drivecentric.com

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