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DriveCentric

DriveCentric

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Вебсайт: drivecentric.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Найкраща CRM, залученість та штучний інтелект рішення для автомобільної промисловості Зробіть революцію у своєму дилерському центрі за допомогою провідної системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) – першої, яка створила штучний інтелект. (На базі ChatGPT-4) і інструменти залучення на одній платформі.

Вебсайт: drivecentric.com

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