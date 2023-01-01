Smarty CRM надає комплексний пакет для управління взаємовідносинами з клієнтами, продажами та маркетингом, який ідеально налаштований, щоб допомогти малому бізнесу розвиватися та процвітати.

Вебсайт: smartysoftware.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Smarty CRM». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.