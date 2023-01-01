Second CRM — це відзначене нагородами рішення для автоматизації бізнесу, створене для того, щоб зробити малий і середній бізнес прибутковим шляхом автоматизації їхніх бізнес-операцій за допомогою Інтернету та мобільних технологій. Другий CRM зосереджується на покращенні продажів і маркетингу, підтримки клієнтів і операцій. Second CRM легко адаптується до більшості бізнес-середовищ, пропонуючи гнучку, економічно ефективну та просту у використанні програму. Друга CRM забезпечує єдине уявлення про взаємодію клієнтів у відділах продажів, маркетингу, підтримки та внутрішніх операцій. Друга CRM зменшує робоче навантаження та прискорює зростання, водночас дозволяючи компаніям зосередити 100% своєї енергії на тому, що має значення — клієнтах.

Вебсайт: secondcrm.com

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