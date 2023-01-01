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Rolldog CRM

Rolldog CRM

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Вебсайт: rolldog.com

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Rolldog — це рішення для управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), яке об’єднує всі переваги Sales Enablement. Rolldog допомагає компаніям керувати відносинами з клієнтами, одночасно активно відстежуючи й оцінюючи потенційних клієнтів і можливості, щоб допомогти збільшити дохід, збільшити продажі та ефективність маркетингу. Rolldog також пропонує набір рішень, пов’язаних із CRM, включаючи модуль Lead and Opportunity Management, розроблений, щоб допомогти компаніям, які вже використовують CRM, значно покращити спосіб кваліфікації, управління, оцінювання та закриття можливостей – усе це можна налаштувати спеціально для кожної бізнес та їхні потреби. Саме здатність Rolldog допомагати кваліфікувати та керувати можливостями від «завершення до завершення» справді відрізняє нас.

Вебсайт: rolldog.com

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