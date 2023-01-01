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SalezShark

SalezShark

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Вебсайт: salezshark.com

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SalezShark — це платформа нового покоління, яка стимулює продажі та маркетингові зусилля компаній. Його «Хмара зв’язків» вирізняє його з переповненого традиційного ринку CRM, який лише пропонує оперативну автоматизацію процесів продажів, змушуючи продавців докладати багато зусиль, вводячи дані та надаючи інформацію. Relationship Cloud від SalezShark забезпечує інтелектуальну мережу взаємовідносин, щоб зробити зв’язки з потенційними клієнтами простішими та швидшими; знати їхні риси особистості, щоб вони були оснащені клієнтським інтелектом, щоб краще шукати потенційних клієнтів і підтримувати стосунки з клієнтами. SalezShark створює переконливий фактор для продавців і дає їм привід полюбити платформу CRM.

Вебсайт: salezshark.com

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