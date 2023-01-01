Що таке Team365 CRM? Team365 CRM — це хмарна інтегрована платформа керування взаємовідносинами з клієнтами, яка задовольняє потреби компаній і галузей будь-якого розміру та типу. Понад 150 000 компаній у всьому світі використовують Team365 CRM для побудови довготривалих відносин із клієнтами та максимального підвищення продуктивності команди. Наша розширена підтримка телефону, електронної пошти, чату та особистих зустрічей робить Team365 CRM найтіснішою інтегрованою системою на ринку. Помічник продавця Team365 на основі штучного інтелекту надає розширені інтерпретації, рішення та прогнози для продавців. Ваша команда продажів може витрачати більше часу на продажі замість введення даних за допомогою автоматизації робочого процесу, підрахунку потенційних клієнтів, сповіщень у реальному часі та вбудованої гейміфікації. Наші ключові функції включають: - Керування потенційними клієнтами - Автоматизація робочого процесу - Розширена аналітика - Управління процесами - Автоматизація маркетингу - Управління конвеєром Автоматизуйте звичайні функції продажів, маркетингу та підтримки за допомогою Team365 CRM, даючи вам більше часу, щоб зосередитися на своїх клієнтах. Створіть оптимізовані робочі процеси, які допоможуть вам зменшити введення даних вручну, усунути надмірності та прискорити загальний процес. Підвищуйте продуктивність вашої команди продажів за допомогою точних прогнозів потенційного доходу та використовуйте ігри продуктивності, щоб перевищити свої квоти продажів. Налаштуйте кілька валют, використовуйте передбачення штучного інтелекту, щоб визначати пріоритетність потенційних клієнтів і угод, які ймовірно призведуть до конверсії, і відстежуйте відвідувачів веб-сайту, щоб конверсувати більше потенційних клієнтів. Зробіть ваші відділи маркетингу та продажів на одній сторінці. Залучайте нових потенційних клієнтів, проводьте цільові маркетингові кампанії електронною поштою та порівнюйте витрати на рекламу з доходом від продажів за допомогою інтеграції Google Ads. Ваша безпека є нашим головним пріоритетом. Ми розуміємо, що кожна організація має знайти правильний баланс між захистом даних своїх клієнтів і наданням працівникам свободи виконувати свою роботу. Team365 CRM успішно відповідає обом цим вимогам.

Вебсайт: team365.io

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