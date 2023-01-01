BoldDesk — це сучасне програмне забезпечення служби підтримки для керування електронною поштою служби підтримки, автоматизації повторюваних завдань і покращення досвіду підтримки клієнтів.

Вебсайт: bolddesk.com

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