Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Spectate» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Spectate is a simple yet powerful monitoring and incident management platform with AI-powered status updates and incident resolutions. Start monitoring for free.

Вебсайт: spectate.net

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