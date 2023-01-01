Monitask пропонує програмне забезпечення для підвищення продуктивності, ефективності та підзвітності вашої команди. Програмне забезпечення для моніторингу, а також можливості відстеження часу зосереджують команди на виконанні завдання. Наше програмне забезпечення є потужним, але легким, що робить його простим і легким у використанні. Менеджери також можуть отримати доступ до своєї інформаційної панелі на будь-якому зі своїх пристроїв, щоб відстежувати свою команду в будь-який час і в будь-якому місці. Зареєструйтеся в Monitask і почніть економити час і гроші вже сьогодні.

Вебсайт: monitask.com

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