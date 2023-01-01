Motiv — це мобільна інформаційна панель, яка надає показники продуктивності ваших керівників команд. Завдяки додатку Motiv генеральні директори, менеджери та лідери розподілених команд матимуть на долоні показники продуктивності своїх керівників команд. Інтегруйте Motiv із Microsoft 365 і додатками Google Workspace, які ваш бізнес використовує щодня. Завантажте наш мобільний додаток і зареєструйтеся, щоб почати!

Вебсайт: motiv.team

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