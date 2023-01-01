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Motiv

Motiv

motiv.team

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Motiv» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Motiv — це мобільна інформаційна панель, яка надає показники продуктивності ваших керівників команд. Завдяки додатку Motiv генеральні директори, менеджери та лідери розподілених команд матимуть на долоні показники продуктивності своїх керівників команд. Інтегруйте Motiv із Microsoft 365 і додатками Google Workspace, які ваш бізнес використовує щодня. Завантажте наш мобільний додаток і зареєструйтеся, щоб почати!

Вебсайт: motiv.team

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