BoardBell містить дошки завдань і командний чат для управління проектами. Призначайте, відстежуйте, обговорюйте та виконуйте роботу будь-де та будь-коли.

Вебсайт: boardbell.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «BoardBell». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.