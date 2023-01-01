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Yalla

Yalla

yalla.team

Користуватися вебзастосунком

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Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Вам не потрібно платити за 10 різних програм, а потім намагатися змусити їх працювати разом. Yalla — це найпростіше у використанні програмне забезпечення для управління командою та співпраці, створене людьми, які одержимі командною роботою. Yalla допомагає зростаючим командам, як віддаленим, так і локальним, утримувати все разом, мінімізуючи кількість речей, які прослизають крізь щілини. Він має спільну роботу над завданнями та проектами, командний чат, централізовані обговорення, просте керування клієнтами та співпрацю з клієнтами, керування процесами та робочими процесами, а також дозволяє легко визначати пріоритети роботи на льоту.

Вебсайт: yalla.team

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Yalla». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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