Вам не потрібно платити за 10 різних програм, а потім намагатися змусити їх працювати разом. Yalla — це найпростіше у використанні програмне забезпечення для управління командою та співпраці, створене людьми, які одержимі командною роботою. Yalla допомагає зростаючим командам, як віддаленим, так і локальним, утримувати все разом, мінімізуючи кількість речей, які прослизають крізь щілини. Він має спільну роботу над завданнями та проектами, командний чат, централізовані обговорення, просте керування клієнтами та співпрацю з клієнтами, керування процесами та робочими процесами, а також дозволяє легко визначати пріоритети роботи на льоту.

Вебсайт: yalla.team

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