Потужні, але прості у використанні API, які надають стандартні дані та важливі функції, допомагаючи розробникам економити час і підвищувати ефективність.

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