Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «AnyTrack» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

AnyTrack — це потужний інструмент, який миттєво відстежує та синхронізує будь-яке джерело даних про конверсії з вашими улюбленими аналітичними платформами (Google Analytics, Facebook Conversion API, Google Ads API тощо). Поєднуючи дані про конверсії у вашій маркетинговій екосистемі, AnyTrack додає ваші рекламні пікселі та API необхідні дані для використання найпотужнішого AI/ML, доступного рекламним агентствам.

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Вебсайт: anytrack.io

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