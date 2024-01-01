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AnyTrack

AnyTrack

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: anytrack.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «AnyTrack» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

AnyTrack — це потужний інструмент, який миттєво відстежує та синхронізує будь-яке джерело даних про конверсії з вашими улюбленими аналітичними платформами (Google Analytics, Facebook Conversion API, Google Ads API тощо). Поєднуючи дані про конверсії у вашій маркетинговій екосистемі, AnyTrack додає ваші рекламні пікселі та API необхідні дані для використання найпотужнішого AI/ML, доступного рекламним агентствам.

Категорії:

Productivity
Системи керування тегами

Вебсайт: anytrack.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «AnyTrack». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Google Tag Manager

Google Tag Manager

google.com

Impact

Impact

impact.com

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Tealium

Tealium

tealium.com

Stape

Stape

stape.io

TAGLAB

TAGLAB

taglab.net

Monita

Monita

getmonita.io

Ixkio

Ixkio

ixkio.com

Crownpeak

Crownpeak

crownpeak.com

Commanders Act X

Commanders Act X

commandersact.com

Apollo

Apollo

apolloplatform.com

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