wecantrack — це комплексне рішення для афілійованого маркетингу, призначене для оптимізації діяльності афілійованих видавців. Завдяки wecantrack афілійовані видавці можуть без особливих зусиль консолідувати дані про продажі та конверсії з понад 350 афілійованих мереж в унікальну зручну платформу. Ця централізована платформа спрощує процес моніторингу та аналізу продуктивності партнерської мережі. Крім того, wecantrack пропонує повну інтеграцію з різними маркетинговими інструментами, включаючи Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel, Microsoft Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads, Taboola, Outbrain тощо. Ця інтеграція дає змогу користувачам пов’язувати дані своїх афілійованих маркетингів із цими популярними маркетинговими платформами, забезпечуючи цілісне уявлення про їхні онлайн-кампанії. Набір функцій wecantrack є надійним і включає основні функції, такі як збір даних і звітування, спеціальні звіти та звіти електронною поштою, розширені звіти API та підтримка веб-хуків. Крім того, платформа пропонує інтеграцію з інструментами аналізу даних, такими як Looker (Data) Studio та BigQuery, що дозволяє користувачам глибше заглиблюватись у свої дані для отримання корисної інформації. Таким чином, wecantrack надає афілійованим видавцям потужне рішення для ефективного керування даними афілійованої мережі. Консолідуючи дані з різноманітних афілійованих мереж та інтегруючись із відомими маркетинговими інструментами, wecantrack спрощує процес афілійованого маркетингу, дозволяючи видавцям приймати обґрунтовані рішення та ефективно оптимізувати свої кампанії.

Вебсайт: wecantrack.com

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