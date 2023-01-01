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Stackby

Stackby

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Вебсайт: stackby.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Stackby об’єднує найкращі електронні таблиці, таблиці, бази даних і бізнес-інтерфейси API в єдиній платформі з можливістю налаштування. Командна співпраця в реальному часі. 6 унікальних режимів перегляду для візуалізації даних - Канбан, Календар, Галерея, Форми тощо. 30+ інтеграцій API на рівні стовпців із Google Analytics, YouTube, Facebook Ads тощо. Понад 100 простих у використанні шаблонів для будь-якого бізнесу.

Вебсайт: stackby.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Stackby». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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