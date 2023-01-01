AdOptics
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Вебсайт: adoptics.com
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «AdOptics» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
AdOptics provides a conversion improvement service that operates at the ad level. The main component of the service is automated A/B testing for Google Ads.
Вебсайт: adoptics.com
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