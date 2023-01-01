Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «AdOptics» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

AdOptics provides a conversion improvement service that operates at the ad level. The main component of the service is automated A/B testing for Google Ads.

Вебсайт: adoptics.com

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