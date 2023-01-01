Macrometa — це база даних NoSQL з інтегрованим pub/sub, потоковою обробкою та пошуком. Корпоративні розробники використовують глобальну мережу даних Macrometa, щоб створювати програми та API у реальному часі за лічені хвилини, а не за місяці.

Вебсайт: macrometa.com

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