Прості у використанні API Alpaca дозволяють розробникам і компаніям створювати програми, вбудовувати алгоритми для інвестування та торгівлі.

Вебсайт: alpaca.markets

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