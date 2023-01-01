Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Retool» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Retool — це швидкий спосіб створення внутрішніх інструментів. Перетягуйте наші будівельні блоки та підключайте їх до своїх баз даних і API, щоб миттєво створювати власні інструменти. Підключається до Postgres, REST API, GraphQL, Firebase, Google Sheets тощо. Створено розробниками, для розробників. Довіряють стартапи та Fortune 500s. Зареєструйтесь безкоштовно.

Вебсайт: retool.com

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