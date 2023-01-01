Apollo Studio — це хмарна платформа, яка допомагає створювати, перевіряти та захищати графік вашої організації. Платформа Apollo Graph — об’єднайте API, мікросервіси та бази даних у графік, до якого можна надсилати запити за допомогою GraphQL.

Вебсайт: apollographql.com

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