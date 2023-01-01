База даних керованих дозволів для всіх Дозволи здаються простими, але перетворення існуючої програми або реляційної бази даних у безпечну, ефективну та гнучку систему авторизації – це не так. Authzed дозволяє зберігати, запитувати та перевіряти дозволи додатків в одному місці.

Вебсайт: authzed.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Authzed». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.