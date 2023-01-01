PASconcept — це веб-додаток, призначений для надання всеохоплюючої системи управління для архітектурних та інженерних фірм, які хочуть полегшити взаємодію між адміністраторами, співробітниками, суб-консультантами та клієнтами.

Вебсайт: pasconcept.com

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