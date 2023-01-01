The Smart Designer

Smart Designer пропонує систему управління проектами для фірм, що займаються дизайном інтер’єру, під назвою DesignSmart. Клієнти можуть налаштувати його, щоб він працював так, як їм потрібно, а DesignSmart зв’язується з обліковими системами QuickBooks Online, Pro & Enterprise.

Вебсайт: thesmartdesigner.com

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