WebCatalog
Ordway

Ordway

ordwaylabs.com

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Платформа автоматизації виставлення рахунків і доходів для масштабування бізнесу, яка спрощує те, як компанії визначають ціни на продукти, надсилають рахунки-фактури, збирають платежі та визнають дохід. Розроблена для ринку малого та середнього бізнесу, хмарна платформа усуває обхідні шляхи вручну у функціях визнання дебіторської заборгованості та доходу та знаходиться між додатком/CRM і системою бухгалтерського обліку. Методологія REST API-first означає, що інтеграцію з існуючими системами можна здійснити з мінімальним впливом на команди інженерів.

Вебсайт: ordwaylabs.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ordway». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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