Платформа автоматизації виставлення рахунків і доходів для масштабування бізнесу, яка спрощує те, як компанії визначають ціни на продукти, надсилають рахунки-фактури, збирають платежі та визнають дохід. Розроблена для ринку малого та середнього бізнесу, хмарна платформа усуває обхідні шляхи вручну у функціях визнання дебіторської заборгованості та доходу та знаходиться між додатком/CRM і системою бухгалтерського обліку. Методологія REST API-first означає, що інтеграцію з існуючими системами можна здійснити з мінімальним впливом на команди інженерів.

Вебсайт: ordwaylabs.com

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