WebCatalog
Receiptor AI

Receiptor AI

receiptor.ai

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Receiptor AI» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Автоматичне вилучення квитанцій і рахунків-фактур із електронних листів. Забудьте про ручний пошук або завантаження. Receiptor AI автоматично знаходить, витягує та класифікує квитанції та рахунки-фактури з вашої папки "Вхідні" у звіти, готові для бухгалтера, або автоматично пересилає їх в інші системи, заощаджуючи — купу — часу.

Вебсайт: receiptor.ai

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