Автоматичне вилучення квитанцій і рахунків-фактур із електронних листів. Забудьте про ручний пошук або завантаження. Receiptor AI автоматично знаходить, витягує та класифікує квитанції та рахунки-фактури з вашої папки "Вхідні" у звіти, готові для бухгалтера, або автоматично пересилає їх в інші системи, заощаджуючи — купу — часу.

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