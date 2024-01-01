Fyle — це сучасна платформа керування витратами, яка дає змогу бухгалтерам оптимізувати процес звітування про витрати за наявними кредитними картками. Fyle безпосередньо інтегрується з існуючими кредитними картками Visa, Mastercard і American Express, щоб запропонувати перегляд даних про транзакції кредитної картки в режимі реального часу, миттєві сповіщення про витрати за допомогою текстових повідомлень і легкий збір квитанцій. Користувачі можуть надсилати квитанції за допомогою текстового повідомлення, а Fyle автоматично зіставляє квитанції, забезпечуючи автоматичне звірення та швидший час для закриття. Співробітники можуть надсилати дані про витрати зі звичайних додатків, таких як SMS, Gmail, Outlook, Slack, Teams тощо, або використовувати потужний мобільний додаток Fyle, щоб фотографувати квитанції та надсилати витрати на ходу. Fyle автоматично витягує, кодує та класифікує дані з квитанцій, перевіряє на порушення правил, розподіляє їх за потрібними проектами, бюджетами та центрами витрат і надсилає дані до бухгалтерського програмного забезпечення, наприклад QuickBooks Online, Xero, NetSuite, Sage Intacct, Sage 300 CRE, Microsoft Dynamics 365 Business Central і QuickBooks Desktop.

Вебсайт: fylehq.com

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