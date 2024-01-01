Fyle

Fyle

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: fylehq.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Fyle» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Fyle — це сучасна платформа керування витратами, яка дає змогу бухгалтерам оптимізувати процес звітування про витрати за наявними кредитними картками. Fyle безпосередньо інтегрується з існуючими кредитними картками Visa, Mastercard і American Express, щоб запропонувати перегляд даних про транзакції кредитної картки в режимі реального часу, миттєві сповіщення про витрати за допомогою текстових повідомлень і легкий збір квитанцій. Користувачі можуть надсилати квитанції за допомогою текстового повідомлення, а Fyle автоматично зіставляє квитанції, забезпечуючи автоматичне звірення та швидший час для закриття. Співробітники можуть надсилати дані про витрати зі звичайних додатків, таких як SMS, Gmail, Outlook, Slack, Teams тощо, або використовувати потужний мобільний додаток Fyle, щоб фотографувати квитанції та надсилати витрати на ходу. Fyle автоматично витягує, кодує та класифікує дані з квитанцій, перевіряє на порушення правил, розподіляє їх за потрібними проектами, бюджетами та центрами витрат і надсилає дані до бухгалтерського програмного забезпечення, наприклад QuickBooks Online, Xero, NetSuite, Sage Intacct, Sage 300 CRE, Microsoft Dynamics 365 Business Central і QuickBooks Desktop.
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для управління витратами

Вебсайт: fylehq.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Fyle». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

qonto.com

Вам також може сподобатися

Emburse Abacus

Emburse Abacus

abacus.com

WellyBox

WellyBox

wellybox.com

Shoeboxed

Shoeboxed

shoeboxed.com

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Zaggle

Zaggle

zagglesave.com

Receipt Cat

Receipt Cat

receiptcat.com

ExpenseOnDemand

ExpenseOnDemand

expenseondemand.com

InView

InView

inviewapp.com

Weel

Weel

letsweel.com

expensein

expensein

expensein.com

Jirav

Jirav

jirav.com

Emburse Nexonia

Emburse Nexonia

emburse.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності