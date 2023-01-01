Receipt Cat

Відстеження витрат і доходів для малого бізнесу Інтелектуальний сканер квитанцій, організація та звітність. Перетворіть свої квитанції на дані за допомогою штучного інтелекту та оптичного розпізнавання символів для звітів про витрати, податкової звітності та багато іншого.

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