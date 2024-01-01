ExpenseOnDemand змінює спосіб, у який відділи фінансів і заробітної плати керують своїми процесами управління витратами. Ми пропонуємо наскрізне рішення, яке використовує штучний інтелект та інтелектуальну технологію для збору квитанцій і рахунків-фактур, аж до повної інтеграції в Xero, Tally, QuickBooks і Sage, максимально полегшуючи ваше життя. Наша унікальна технологія допомагає компаніям автоматизувати процеси, виявляти дублікати квитанцій і легко підтверджувати претензії, часто заощаджуючи тисячі або навіть мільйони витрат щороку. Платформа має понад 120 розширених функцій на вибір, і ви платите лише за ті, на які підписалися. Важливими для наших користувачів є: 1. Ви можете створити власну ієрархію затвердження, включаючи багаторівневих затверджувачів на платформу з обмеженнями витрат. 2. Скористайтеся функцією Google Mileage і заощаджуйте приголомшливі 27,8% миль, отриманих вручну. 3. Наша «інтеграція бухгалтерського обліку» дозволяє вам інтегруватись з різними бухгалтерськими програмами за лічені хвилини, включаючи надсилання квитанцій і використання категорій відстеження. 4. Наша функція «Аудиторський слід» може показати вам повну історію витрат, коли вам це потрібно – від робочого процесу, квитанції до історії затвердження. 5. Ви можете вводити різні ставки податку в квитанції, що дозволяє фінансовим менеджерам легко розділяти витрати за відповідними податковими ставками. 6. Ви можете налаштувати категорії витрат, які є унікальними для вашого бізнесу. Ви можете створити власний спеціальний звіт про експорт, який підходить для вашої організації.

Вебсайт: expenseondemand.com

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