ExpenseOnDemand

ExpenseOnDemand

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Вебсайт: expenseondemand.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

ExpenseOnDemand змінює спосіб, у який відділи фінансів і заробітної плати керують своїми процесами управління витратами. Ми пропонуємо наскрізне рішення, яке використовує штучний інтелект та інтелектуальну технологію для збору квитанцій і рахунків-фактур, аж до повної інтеграції в Xero, Tally, QuickBooks і Sage, максимально полегшуючи ваше життя. Наша унікальна технологія допомагає компаніям автоматизувати процеси, виявляти дублікати квитанцій і легко підтверджувати претензії, часто заощаджуючи тисячі або навіть мільйони витрат щороку. Платформа має понад 120 розширених функцій на вибір, і ви платите лише за ті, на які підписалися. Важливими для наших користувачів є: 1. Ви можете створити власну ієрархію затвердження, включаючи багаторівневих затверджувачів на платформу з обмеженнями витрат. 2. Скористайтеся функцією Google Mileage і заощаджуйте приголомшливі 27,8% миль, отриманих вручну. 3. Наша «інтеграція бухгалтерського обліку» дозволяє вам інтегруватись з різними бухгалтерськими програмами за лічені хвилини, включаючи надсилання квитанцій і використання категорій відстеження. 4. Наша функція «Аудиторський слід» може показати вам повну історію витрат, коли вам це потрібно – від робочого процесу, квитанції до історії затвердження. 5. Ви можете вводити різні ставки податку в квитанції, що дозволяє фінансовим менеджерам легко розділяти витрати за відповідними податковими ставками. 6. Ви можете налаштувати категорії витрат, які є унікальними для вашого бізнесу. Ви можете створити власний спеціальний звіт про експорт, який підходить для вашої організації.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для управління витратами

Вебсайт: expenseondemand.com

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Альтернативи

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

qonto.com

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soldo.com

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Fyle

fylehq.com

Shoeboxed

Shoeboxed

shoeboxed.com

expensein

expensein

expensein.com

KPMG Spark

KPMG Spark

kpmgspark.com

WellyBox

WellyBox

wellybox.com

Skovik

Skovik

skovik.com

TrackEx

TrackEx

trackex.com

Everlance

Everlance

everlance.com

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