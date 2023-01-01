TrulySmall

Бухгалтерська програма, яка економить час і автоматизує бухгалтерські завдання для власників малого бізнесу. Використовуючи машинне навчання, Kashoo класифікує та звіряє витрати з транзакціями банків і кредитних карток, а також надає точні, повні звіти в реальному часі в один клік. На додаток до автоматичного узгодження, Kashoo також забезпечує оптичне розпізнавання та зіставлення квитанцій. Просто опустіть зображення квитанції в папку «Вхідні», і Kashoo автоматично зіставить його з транзакцією.

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