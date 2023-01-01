Bokio — це розумне хмарне рішення, яке допомагає малим підприємствам і приватним підприємцям розвивати свою компанію та прибутки. Завдяки ШІ ми автоматизуємо бухгалтерський облік для власників малого бізнесу. Надсилайте індивідуальні рахунки-фактури, відстежуйте їхній статус і надсилайте автоматичні нагадування про оплату. Просто сфотографуйте квитанцію та завантажте її, а також запишіть завантажені банківські операції. Подайте автоматизовану декларацію з ПДВ безпосередньо до HMRC. Все безкоштовно!

Вебсайт: bokio.co.uk

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