WebCatalog
Smarty Accounting

Smarty Accounting

smartysoftware.net

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Smarty Accounting» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Інтелектуальне програмне забезпечення, розроблене з урахуванням потреб підприємців, Smarty поєднує інтерфейс виставлення рахунків, моніторинг платежів, витрат, синхронізацію банківських рахунків і різні фінансові звіти, щоб перенести всі ваші бухгалтерські потреби на вашу інформаційну панель. Ви можете записувати платежі та надсилати автоматичні нагадування клієнтам, експортувати та друкувати докладні звіти, автоматично оновлювати запаси, керувати своїм бюджетом, подавати декларацію з ПДВ до HMRC, синхронізувати свої банківські рахунки та звіряти банківські операції, а також додавати кілька валют.

Вебсайт: smartysoftware.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Smarty Accounting». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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