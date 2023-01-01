Smarty Accounting

Інтелектуальне програмне забезпечення, розроблене з урахуванням потреб підприємців, Smarty поєднує інтерфейс виставлення рахунків, моніторинг платежів, витрат, синхронізацію банківських рахунків і різні фінансові звіти, щоб перенести всі ваші бухгалтерські потреби на вашу інформаційну панель. Ви можете записувати платежі та надсилати автоматичні нагадування клієнтам, експортувати та друкувати докладні звіти, автоматично оновлювати запаси, керувати своїм бюджетом, подавати декларацію з ПДВ до HMRC, синхронізувати свої банківські рахунки та звіряти банківські операції, а також додавати кілька валют.

Вебсайт: smartysoftware.net

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