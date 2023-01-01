WebCatalog
Digi Khata

Digi Khata

digikhata.pk

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Digi Khata» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

DigiKhata — це 100% безкоштовний, безпечний і простий додаток для бухгалтерії. Легко записуйте та керуйте своїми бізнес-операціями за допомогою програми DigiKhata та відновлюйте свої платежі втричі швидше.

Вебсайт: digikhata.pk

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Digi Khata». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Proof

Proof

proof.com

MeetFox

MeetFox

meetfox.com

AppDirect

AppDirect

appdirect.com

Booke AI

Booke AI

booke.ai

Moniepoint

Moniepoint

moniepoint.com

Neat

Neat

neat.com

CamCard

CamCard

camcard.com

Paytron

Paytron

paytron.com.au

TaxDome

TaxDome

taxdome.com

Smarty Accounting

Smarty Accounting

smartysoftware.net

Zellim

Zellim

zellim.com

Kopo Kopo

Kopo Kopo

kopokopo.co.ke

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності