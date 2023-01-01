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Wave

Wave

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Вебсайт: waveapps.com

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Wave – це компанія, яка надає фінансові послуги та програмне забезпечення для малого бізнесу. Штаб-квартира Wave розташована в районі Леслівіль у Торонто, Канада. Першим продуктом компанії було безкоштовне онлайн-бухгалтерське програмне забезпечення, розроблене для підприємств із 1-9 співробітниками, а потім програмне забезпечення для виставлення рахунків, особистих фінансів і сканування квитанцій (OCR). У 2012 році компанія Wave почала розгалужуватися у сфері фінансових послуг, спочатку з Payments by Wave (обробка кредитних карток) і Payroll by Wave, а потім у лютому 2017 року з’явилася компанія Lending by Wave, яка згодом була припинена.

Вебсайт: waveapps.com

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