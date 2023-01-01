WebCatalog

Thin Backend

Thin Backend

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Вебсайт: thin.dev

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Thin Backend» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Миттєвий API для вашої бази даних Postgres Замість того, щоб вручну писати кінцеві точки REST API або резолвери GraphQL, використовуйте Thin Backend-сервер, щоб автоматично отримати повнофункціональний серверний API поверх вашої бази даних Postgres.

Вебсайт: thin.dev

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Thin Backend». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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