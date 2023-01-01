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TakeShape

TakeShape

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: takeshape.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TakeShape» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Редактор вмісту, Mesh, API GraphQL і SSG. Миттєвий бекенд для інтерфейсних розробників. Створіть безкоштовний проект.

Вебсайт: takeshape.io

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