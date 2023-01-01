BasicOps — це керування проектами та завданнями, а також багато іншого. Це проста, але потужна платформа, яка допомагає вам бути організованим і чітко знати, що, коли та ким потрібно зробити. За допомогою BasicOps ви можете створювати проекти, робити нотатки на зустрічах, перетворювати їх на завдання для себе та своєї команди, встановлювати дедлайни, використовувати онлайн-чати та легко запускати виклики Zoom із чату. Працюйте розумно, працюйте із задоволенням, працюйте тут: ваша база операцій. Почніть користуватися BasicOps БЕЗКОШТОВНО.

Вебсайт: basicops.com

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