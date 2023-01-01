WebCatalog
BasicOps

BasicOps

basicops.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «BasicOps» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

BasicOps — це керування проектами та завданнями, а також багато іншого. Це проста, але потужна платформа, яка допомагає вам бути організованим і чітко знати, що, коли та ким потрібно зробити. За допомогою BasicOps ви можете створювати проекти, робити нотатки на зустрічах, перетворювати їх на завдання для себе та своєї команди, встановлювати дедлайни, використовувати онлайн-чати та легко запускати виклики Zoom із чату. Працюйте розумно, працюйте із задоволенням, працюйте тут: ваша база операцій. Почніть користуватися BasicOps БЕЗКОШТОВНО.

Вебсайт: basicops.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «BasicOps». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Flow-e

Flow-e

flow-e.com

RisePath Projects

RisePath Projects

plancentral.com

Nifty

Nifty

nifty.pm

Ryver

Ryver

ryver.com

Focuslify

Focuslify

focuslify.com

TeamGrid

TeamGrid

teamgridapp.com

Grasshopper

Grasshopper

grasshopper.com

TickTick

TickTick

ticktick.com

Cirkus

Cirkus

cirkus.com

Any.do

Any.do

any.do

SmartTask

SmartTask

smarttask.io

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності