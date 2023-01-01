Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SmartTask» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

SmartTask — найкращий онлайн-інструмент для спільної роботи для керування прогресом вашої команди. Простий, але досить потужний, щоб виконувати всі бізнес-операції. Відстежуйте завдання, проекти, взаємодію з клієнтами та залишайтеся на зв’язку з прогресом команди

Вебсайт: smarttask.io

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