Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Statuspage» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Будуйте довіру з кожним інцидентом Легко повідомляйте своїм користувачам про статус у реальному часі. Так само, як DigitalOcean, Dropbox і Intercom.

Вебсайт: statuspage.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Statuspage». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.