WebCatalog
POKEIT

POKEIT

pokeit.ai

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Від п'ятирічних дітей до експертів - найпростіша платформа AI, POKEIT! Легко створюйте та спілкуйтеся з різними зображеннями, такими як аніме, ілюстрації та пейзажі! Рейтинги в реальному часі, коментарі, оперативний обмін і безкоштовне створення після реєстрації.

Вебсайт: pokeit.ai

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