Лінді — це помічник зі штучним інтелектом, призначений для керування вашими щоденними завданнями та виконання ролі помічника для зайнятих професіоналів. Агенти Lindy AI інтегруються з наявними інструментами та мають персоналізований контекст, необхідний для автоматизації повсякденних справ. Незалежно від того, чи ви шукаєте * автоматизований помічник керівника для організації електронної пошти та планування подорожей * писар для переписування медичних довідок * чат-бот для автоматизації підтримки клієнтів * або індивідуальне рішення для вашої бізнес-функції та команд... Для вас є Лінді. А якщо його немає, ви можете створити спеціально створеного агента штучного інтелекту за лічені хвилини без рядка коду.

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Вебсайт: lindy.ai

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