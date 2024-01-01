WebCatalog

Lindy

Lindy

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: lindy.ai

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Лінді — це помічник зі штучним інтелектом, призначений для керування вашими щоденними завданнями та виконання ролі помічника для зайнятих професіоналів. Агенти Lindy AI інтегруються з наявними інструментами та мають персоналізований контекст, необхідний для автоматизації повсякденних справ. Незалежно від того, чи ви шукаєте * автоматизований помічник керівника для організації електронної пошти та планування подорожей * писар для переписування медичних довідок * чат-бот для автоматизації підтримки клієнтів * або індивідуальне рішення для вашої бізнес-функції та команд... Для вас є Лінді. А якщо його немає, ви можете створити спеціально створеного агента штучного інтелекту за лічені хвилини без рядка коду.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для платформ ботів

Вебсайт: lindy.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Lindy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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BotStar

botstar.com

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Salesflare

salesflare.com

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MindOS

mindos.com

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