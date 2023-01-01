Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Spinach.io» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Spinach.io helps dev teams build healthier meeting habits, starting with their daily standup. — Prep async for standup — Give sharper updates — Become better listeners — Automatic notes sent to Slack — Get time back every day!

Вебсайт: spinach.io

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