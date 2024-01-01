Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення Conversation Intelligence - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення Conversation Intelligence (CI) записує, транскрибує та оцінює дзвінки з продажу. Ретельно аналізуючи ці дзвінки, програмне забезпечення CI визначає ключові слова та теми розмов, що дозволяє користувачам швидко переходити до певних моментів у записаних розмовах про продаж для поглибленого аналізу. Підприємства можуть використовувати програмне забезпечення CI для документування важливих дискусій із потенційними покупцями, визначення потенційно ризикованих або невідповідних тем для розмов, надання вказівок новим торговим представникам на основі передового досвіду та вивчення різноманітних варіантів використання, отриманих на основі аналізу та транскрипції розмов про продажі.