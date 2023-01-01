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Abstrakt

Abstrakt

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Вебсайт: abstrakt.ai

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Abstrakt is a real-time call guidance software that helps your team get it right the first time by ensuring compliance, reducing risk, and guiding agents on every call. Remove uncertainty on calls and give your agents the power of real-time.

Вебсайт: abstrakt.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Abstrakt». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Outreach

Outreach

outreach.io

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

CallRail

CallRail

callrail.com

Gong.io

Gong.io

gong.io

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

Allego

Allego

allego.com

Balto

Balto

balto.ai

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

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Rebtel

Rebtel

my.rebtel.com

Mine for Business

Mine for Business

business.saymine.com

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