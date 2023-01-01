Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Skiplino» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Система управління чергою Скіпліно. Скоротіть час очікування, щоб ваші зони очікування були вільними, а клієнти були задоволені. Керуйте своїми агентами за допомогою показників у реальному часі та знайомтеся зі своїми клієнтами за допомогою форм і відгуків.

Вебсайт: skiplino.com

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